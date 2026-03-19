Wirtschaft als Pflichtfach? Diesen Plan verfolgt die AfD in Sachsen
"Vor allem muss es darum gehen, den Erfindergeist der Schüler zu wecken", sagte die bildungspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, Romy Penz (56).
Hintergrund sind die Ergebnisse der sogenannten OeBiX-Studie der Uni Oldenburg, einer Studie zur ökonomischen Bildung in Deutschland.
Danach erfüllt der Freistaat 21,85 Prozent der Vorgaben eines Wirtschaftsunterrichts, wie ihn Experten empfehlen.
Der Bundesschnitt liegt bei 45,46 Prozent. Spitzenreiter Niedersachsen erreicht 72,25 Prozent.
Die AfD hat dazu einen Antrag formuliert, der in der nächsten Woche im Landtag behandelt wird.
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