Wirtschaft als Pflichtfach? Diesen Plan verfolgt die AfD in Sachsen

Dresden - Die AfD will Wirtschaft in Sachsen zum Pflichtfach machen.

Wenn es nach der AfD geht, soll Wirtschaft in Sachsen zum Pflichtfach werden. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

"Vor allem muss es darum gehen, den Erfindergeist der Schüler zu wecken", sagte die bildungspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, Romy Penz (56).

Hintergrund sind die Ergebnisse der sogenannten OeBiX-Studie der Uni Oldenburg, einer Studie zur ökonomischen Bildung in Deutschland.

Danach erfüllt der Freistaat 21,85 Prozent der Vorgaben eines Wirtschaftsunterrichts, wie ihn Experten empfehlen.