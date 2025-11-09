Schulen können ein idealer Ort zur Eingewöhnung von Kindern sein, die aus anderen Ländern stammen. Doch dafür braucht man gute Bedingungen.

Von Jörg Schurig Dresden - Viele Kinder mit ausländischen Wurzeln hatten auch mehrere Wochen nach Ferienende noch keinen Platz an sächsischen Schulen. Das Kultusministerium gab ihre Zahl in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage im Parlament für Anfang September mit 853 an. Zu Schulbeginn fehlten sogar 1353 Plätze.

Viele Kinder mit ausländischen Wurzeln haben noch keinen Platz an Sachsens Schulen. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa Linke-Politiker Nam Duy Nguyen (29), der die Anfrage im Landtag stellte, hält das für inakzeptabel. "Der wochen- bis monatelange Ausfall ist nicht nur ein Problem für das Lernen der Kinder, sondern auch ein hohes Integrationshindernis." Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft begrüßte zwar die sinkenden Zahlen zugewanderter Kindern und Jugendlichen, die auf einen Schulplatz in Sachsen warten müssen. "Jedoch ist jedes schulpflichtige Kind, das immer noch warten muss, ein Kind zu viel. Die vorsorgliche Einrichtung von Schulplatz-Reserven wäre eine Möglichkeit, um zukünftig schneller reagieren zu können", sagte die stellvertretende GEW-Chefin Claudia Maaß. "Schulplätze allein reichen jedoch nicht aus, damit schulisches Lernen gelingt. Die aktuellen Rahmenbedingungen machen das Erlernen der Bildungssprache Deutsch an einer Vielzahl von Schulen fast unmöglich und erschweren somit auch die gleichberechtigte Teilnahme am Regelunterricht", betonte Maaß. Sachsen Abschied zwischen Frust und Klartext: BSW-Chefin Sabine Zimmermann übergibt ihr Amt Eine zügige Integration ins Regelsystem sei ein begrüßenswertes Ziel. Die enorme Verkürzung des Lernens auf ein Jahr in den Vorbereitungsklassen dürfe jedoch nicht dazu führen, dass Kinder ohne das erforderliche Sprachniveau ohne weitere Förderung am Regelunterricht teilnehmen müssen.

Kultusministerium verweist auf positive Effekte

Linke-Politiker Nam Duy Nguyen (29). © Sebastian Kahnert/dpa Dem sächsischen Kultusministerium liegen keine Angaben vor, wie viele ausländische Kinder und Jugendliche momentan in Sachsen unterrichtet werden. Grund: Die Angabe der Staatsbürgerschaft ist bei der Schulanmeldung freiwillig. Das Ministerium verwies in seiner Antwort auf die Kleine Anfrage auch auf Maßnahmen, die dem Schulplatzmangel für ausländische Kinder entgegenwirken sollen und bereits positive Effekte brachten. Demnach können neu zugewanderte Kinder und Jugendliche seit März 2024 digital im Schulportal angemeldet werden. Seit dem Schuljahr 2025/2026 würden zudem alle neu zugewanderten Erstklässler direkt in Klasse 1 an der Grundschule des Schulbezirkes eingeschult, hieß es. Sachsen Tour de France in Ostdeutschland: Unterstützung von Bundeskanzler Friedrich Merz Bei fehlenden Kapazitäten in der Vorbereitungsklasse könnten Mädchen und Jungen direkt in die Regelklasse integriert werden und erhielten dann zusätzlich Unterricht in Deutsch als Zweitsprache.

GEW: Unterricht in Deutsch als Zweitsprache fällt oft aus

Kinder, die Nicht-Muttersprachler sind, haben es schwer: Meist fällt der DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) an Schulen zuerst aus. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa