Zahl der Abtreibungen in Sachsen ist rückläufig

Von Marie-Helen Frech

Kamenz - Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ist in Sachsen im vergangenen Jahr etwas zurückgegangen. Bei insgesamt 5385 in Sachsen wohnenden Frauen sei ein Abbruch gemeldet worden, teilte das Statistische Landesamt in Kamenz mit. 2023 waren es 5582 Frauen gewesen.