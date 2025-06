"Dumm, dumm, dumm": Da fällt Kleingartensheriff von der Leiter

In seinem neuesten Video zeigt Sachsens Kleingartensheriff Michael Baumann, was die häufigsten Unfälle in deutschen Gärten sind und appelliert an alle.

Von Tamina Porada

Leipzig - Schnipp, schnapp, Finger ab! Gerade im Sommer sind viele Laubenpieper besonders motiviert ihren Garten in einem Top-Zustand zu halten. Das ist natürlich Musik in den Ohren von Sachsens Kleingartensheriff Michael Baumann (62). Dabei kann aber auch so einiges schiefgehen, wie er selber weiß.

Alles in Kürze Sachsens Kleingartensheriff warnt vor Gartenunfällen

Rechen und Heckenschere sind gefährlich

Jedes Jahr verletzen sich tausende Menschen

Leitern und Gartenscheren sind besonders riskant

Arbeitsschutz geht jeden an, auch im Garten Mehr anzeigen

Michael Baumann wünscht sich von seinen Pächtern immer, dass sie die Parzellen pflegen und sich an die Regeln haben. Dabei ist ihm aber auch der Arbeitsschutz besonders wichtig. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/kleingartensheriff "Es ist nicht lange her. Da is dor Sheriff von der Leiter gestürzt und hat sich mörderisch verletzt", schreibt Baumann unter seinem neuesten Video. "Und warum? Weil er dumm dumm dumm war." Grund genug für ihn, um jetzt auch mal offiziell eine Warnung auszusprechen und die häufigsten Unfälle im Kleingarten genauer vorzustellen. Mit künstlichen Händen und Füßen und selbst gemachten Stunts, demonstriert der Leipziger, wie schnell es zu einem Kleingarten-Unglück kommen kann. Sachsen Hunderte Besucher: Sächsische Stadt verwandelt sich in Oldtimer-Paradies Sachsen Borkenkäfer-Plage: Wie steht es um Sachsens Wälder? "Auf Platz 5 der meisten Gartenunfälle ist der Rechen", erklärt er und zeigt, wie er auf das Werkzeug tritt und es ihm genau ins Gesicht schießt. "Übrigens, mit dem Gartenrechen passieren über 1000 Unfälle im Jahr", ergänzt er.

Sächsischer Kleingartensheriff: "Arbeitsschutz geht jeden an!"

Mit großem Geschrei fällt der Sheriff von der Leiter. Was im Video lustig dargestellt wird, kostet in der Realität aber jedes Jahr Menschenleben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/kleingartensheriff Weiter geht's mit der Heckenschere, der E-Sense und dem Rasentrimmer. Der Sheriff schreit, das künstliche Bein fliegt durch die Luft. Was im Video so witzig aussieht, kann im echten Leben schlimme Konsequenzen haben. Auch mit diesen Werkzeugen verletzen sich jedes Jahr mehrere tausend Personen in Deutschland. Beim zweiten Platz spricht Baumann aus Erfahrung und stellt einen Sturz aus der Höhe nach. Rund 25.000 Menschen haben jedes Jahr einen Unfall mit einer Leiter und zehn davon sterben, erzählt er. Wie es bei ihm selbst ausgegangen ist, verrät der Laubenpieper aber nicht. Die meisten Unfälle passieren mit einem der kleinsten Gartengeräte: Schnittverletzungen mit Gartenscheren. 250.000 Personen verletzten sich jedes Jahr, 40.000 davon direkt im Garten zum Beispiel beim Verschneiden von Pflanzen. Sachsen Pläne in Brüssel lassen aufhorchen: Dreht die EU Sachsen den Geldhahn zu? Sachsen Bis zu 35 Grad! Sachsen steht Hitzephase bevor - Waldbrandgefahr sehr hoch Was für viele ein beruhigendes Hobby ist, kann böse enden. "Arbeitsschutz geht jeden an, auch dich als Gärtner", mahnt Michael Baumann.