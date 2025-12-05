Zoff um Silvester-Feuerwerk in Sachsen: Grüne wollen Knallerei verbieten

Dresden - Diese Redeschlacht hätte ein Kracher werden können, doch sie verpuffte: Die letzte diesjährige Landtagssitzung begann am Donnerstag auf Antrag der Grünen mit einer Debatte um ein Verbot von privaten Silvester-Feuerwerken.

Silvesterfeuerwerk in Chemnitz. Die Knallerei halten inzwischen viele für verzichtbar. © Kristin Schmidt

"Jedes Jahr zum Jahreswechsel wird geböllert - das verursacht Tierleid, Müll und belastet unsere Rettungskräfte", stellte Grünen-Fraktions-Chefin Franziska Schubert (43) sachlich fest.

Sie zitierte aktuelle Umfragen. Demnach wünschen sich immer mehr Menschen ein Ende der privaten Silvester-Böllerei. Eine entsprechende Petition der Gewerkschaft der Polizei unterschrieben jüngst 2,2 Millionen Menschen.

Schubert präsentierte dazu noch Ideen, wie die Tradition der Knallerei zukünftig verträglicher gelebt werden könnte - zum Beispiel in Form von Laser- oder Drohnenshows oder organisierten Events an ausgewählten Plätzen.

Von Sachsens CDU-SPD-Minderheitsregierung fordert ihre Partei, dass sie sich im Bund für eine Änderung des Sprengstoffrechts oder zumindest eine Länderöffnungsklausel einsetzt.