Neue Anschlüsse, saubere Gewässer: Minister lobt Sachsens Wasserwirtschaft

Laut Sachsens Umweltminister ist der Freistaat in Sachen Wasserwirtschaft gut aufgestellt, aber die Opposition mahnt.

Von Pia Lucchesi

Dresden - Alles im Fluss? Sachsens Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (54, CDU) zog am Mittwoch eine positive Bilanz für 35 Jahre Wasserwirtschaft im Freistaat. Doch die Opposition mahnt.

Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (54, CDU) bei seiner Fachregierungserklärung.
Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (54, CDU) bei seiner Fachregierungserklärung.  © Eric Münch

Seit der Wiedervereinigung flossen Millionen in moderne Trinkwasser- und Abwasserinfrastrukturen. Die Sachsen sind spitze beim Wasser-Sparen.

1991 verbrauchte eine Person 140 Liter Wasser pro Tag. 2010 waren es nur noch 84 Liter. Seither steigt der Bedarf wieder (2022: 96 Liter).

1991 hatten 189.000 Einwohner keinen Wasseranschluss. 2022 waren es nur noch 22.000. Die öffentliche Trinkwasserversorgung gewann 2022 rund 236 Mio. Kubikmeter Rohwasser (Anteil Talsperrenwasser: etwa 40 Prozent). Die Gewässerqualität verbesserte sich zudem deutlich. Jeder zweite Fluss in der DDR galt 1990 als tot.

Nach den extremen Hochwassern 2002 und 2013 rückte der Hochwasserschutz in den Fokus. Der Minister: "Sachsen verfügt heute über eines der modernsten Hochwasser-Warnsysteme Deutschlands." Zukünftig wird besonders das Wassermanagement die Behörden beschäftigen.

Die Talsperre Eibenstock ist die größte Trinkwassertalsperre Sachsens. Insgesamt 25 Talsperren und Speicher dienen im Freistaat der Trinkwasserversorgung.
Die Talsperre Eibenstock ist die größte Trinkwassertalsperre Sachsens. Insgesamt 25 Talsperren und Speicher dienen im Freistaat der Trinkwasserversorgung.  © dpa/Jan Woitas
Neue Technik bei den Leipziger Wasserwerken in Probstheida.
Neue Technik bei den Leipziger Wasserwerken in Probstheida.  © dpa/Jan Woitas

Wolfram Günther (52, Grüne) beklagte, dass zuletzt Mittel für die Landestalsperrenverwaltung und den kommunalen Gewässerlastenausgleich massiv gekürzt wurden.

Günther: "Im Doppelhaushalt 2027/28 braucht es Investitionen in eine zukunftssichere Wasserversorgung und nachhaltige Politik statt überzogene Kürzungen."

