Zu wenig Heimplätze und Personal: Nachbarn sollen Nachbarn pflegen

Dresden - Anlässlich des Tages der Pflegenden am heutigen Montag wird ein Kurswechsel in der Pflegepolitik gefordert. Die Barmer startet eine Qualifizierungsoffensive zur Nachbarschaftshilfe.

Wer so einen Kurs absolviert, erhält ein Zertifikat. Damit kann sie/er sich bei ihren Pflegekassen offiziell für die Nachbarschaftshilfe registrieren lassen. Werden Pflegebedürftige von so registrierten, privaten Helfern unterstützt, haben sie die Möglichkeit, diese über den monatlichen Entlastungsbetrag der Pflegeversicherung zu entlohnen.

"Wir sehen in der Nachbarschaftshilfe für Pflegebedürftige großes Potenzial", sagt die Barmer-Landesgeschäftsführerin in Sachsen , Monika Welfens (61).

Insgesamt 363.243 Menschen (Stand: Dezember 2023) gelten in Sachsen als pflegebedürftig. Sie werden daheim oder in einer der 767 Pflegeeinrichtungen in Sachsen betreut. Die Dauerprobleme dabei: Es mangelt an Betreuungsangeboten, Personal und Heimplätzen. Gleichzeitig explodieren die Kosten.

Infos: www.barmer-onlinekurs-nachbarschaftshilfe.de