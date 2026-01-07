Zum Jubiläum kommt Großes auf Sachsens schönsten Wanderweg zu

Pirna - Vor 20 Jahren wurde der Malerweg als 116 Kilometer langer Fernwanderweg aus der Taufe gehoben. Das Datum markierte den Beginn einer Erfolgsstory für den regionalen Tourismus. 2026 wird das gefeiert mit neuen Ideen für noch mehr Gäste-Glück in der Sächsischen Schweiz .

Das Elbsandsteingebirge - ein Wintermärchen. Touristen bewundern es auf der Bastei-Aussicht. © DPA/Marko Förster

"Der Malerweg verbindet Natur und Kultur trefflich. Er hat bis heute nichts von seinem Charme verloren", schwärmte Landrat Michael Geisler (65, CDU) am Dienstag. Er ist begeistert, dass der Malerweg sich ungebrochener Beliebtheit erfreut.

2007 wurde der Etappenwanderweg vom Wandermagazin zum "Schönsten Wanderweg Deutschlands" gekürt. Seither wird er immer wieder genannt, wenn die besten Tippel-Routen Deutschlands gesucht werden.

Warum lohnt sich 2026 auch für "Wiederholungstäter" das Trekking auf dem Weg? "Es gibt heute mehr freie Aussichten als vor 20 Jahren. Die Landschaft hat sich der Landschaft der Romantik sehr angeglichen", sagt Geisler.

Als Kenner des Gebirges weiß er, wie sich die Natur in den vergangenen Jahren entwickelt, entwaldet, verändert hat.