Ehemalige Fabrik in Sachsen verkommt zum Geisterhaus: Neuer Besitzer gesucht
Limbach-Oberfrohna - Seit Jahren verkommt die Turmpassage in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) zum Geisterhaus. Dabei war die ehemalige Trikotagen-Fabrik mit dem markanten Glockenturm nach der Wende ein Musterbeispiel für die Umnutzung ehemaliger Industriebauten. Jetzt wird für den im Jugendstil errichteten Gebäudekomplex ein neuer Besitzer gesucht.
Die Turmpassage wird am 2. Juni durch die Sächsische Grundstücksauktionen AG in Dresden versteigert. Das Mindestgebot für das Objekt mit über 6700 Quadratmetern Nutzfläche liegt bei 150.000 Euro.
Anfang der 1990er-Jahre war die alte Fabrik aufwendig zu einer Einkaufspassage umgestaltet worden und ein Anziehungspunkt über Limbach-Oberfrohna hinaus. Doch über die Jahre kehrten immer mehr Geschäfte der Passage den Rücken.
Nach einer Zwangsversteigerung 2009 wechselten die Eigentümer mehrfach. Ein Versuch, den Komplex als Gesundheitszentrum zu beleben, war auf Dauer nicht erfolgreich. Aktuell sind von 67 Gewerbeflächen nur noch acht vermietet.
Mittlerweile besteht laut Auktionskatalog "umfassender Sanierungs- und Modernisierungsbedarf".
Oberbürgermeister: "Wir hoffen, dass sich ein Eigentümer findet"
Auch Oberbürgermeister Gerd Härtig (56, Freie Wähler) blickt mit Sorge auf das einstige Herz der Innenstadt: "Natürlich standen und stehen wir im Kontakt mit den jeweiligen Eigentümern und haben stets unsere Unterstützung angeboten. Da es sich um ein privates Gebäude handelt, können wir allerdings nur bedingt selbst aktiv werden."
Die anstehende Versteigerung sieht das Stadtoberhaupt als Chance: "Wir hoffen, dass sich ein Eigentümer findet, der bereit ist, die nötigen Investitionen zu stemmen. Wir wünschen uns für die Stadtentwicklung, dass aus der Turmpassage wieder ein attraktiver Anlaufpunkt in der Innenstadt wird."
Titelfoto: Uwe Meinhold