Ehemalige Fabrik in Sachsen verkommt zum Geisterhaus: Neuer Besitzer gesucht

1.525 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Turmpassage in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) wird versteigert. In der ehemaligen Fabrik stehen immer mehr Flächen leer.

Von Mandy Schneider

Limbach-Oberfrohna - Seit Jahren verkommt die Turmpassage in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) zum Geisterhaus. Dabei war die ehemalige Trikotagen-Fabrik mit dem markanten Glockenturm nach der Wende ein Musterbeispiel für die Umnutzung ehemaliger Industriebauten. Jetzt wird für den im Jugendstil errichteten Gebäudekomplex ein neuer Besitzer gesucht.

Das historische Fabrikgebäude prägt das Stadtbild von Limbach-Oberfrohna.
Das historische Fabrikgebäude prägt das Stadtbild von Limbach-Oberfrohna.  © Uwe Meinhold

Die Turmpassage wird am 2. Juni durch die Sächsische Grundstücksauktionen AG in Dresden versteigert. Das Mindestgebot für das Objekt mit über 6700 Quadratmetern Nutzfläche liegt bei 150.000 Euro.

Anfang der 1990er-Jahre war die alte Fabrik aufwendig zu einer Einkaufspassage umgestaltet worden und ein Anziehungspunkt über Limbach-Oberfrohna hinaus. Doch über die Jahre kehrten immer mehr Geschäfte der Passage den Rücken.

Nach einer Zwangsversteigerung 2009 wechselten die Eigentümer mehrfach. Ein Versuch, den Komplex als Gesundheitszentrum zu beleben, war auf Dauer nicht erfolgreich. Aktuell sind von 67 Gewerbeflächen nur noch acht vermietet.

In dieser Stadtratssitzung flogen die Fetzen
Zwickau In dieser Stadtratssitzung flogen die Fetzen

Mittlerweile besteht laut Auktionskatalog "umfassender Sanierungs- und Modernisierungsbedarf".

Die meisten Flächen in der Turmpassage stehen leer.
Die meisten Flächen in der Turmpassage stehen leer.  © Uwe Meinhold

Oberbürgermeister: "Wir hoffen, dass sich ein Eigentümer findet"

Oberbürgermeister Gerd Härtig (56, Freie Wähler) hofft auf neue Investoren.
Oberbürgermeister Gerd Härtig (56, Freie Wähler) hofft auf neue Investoren.  © Kristin Schmidt

Auch Oberbürgermeister Gerd Härtig (56, Freie Wähler) blickt mit Sorge auf das einstige Herz der Innenstadt: "Natürlich standen und stehen wir im Kontakt mit den jeweiligen Eigentümern und haben stets unsere Unterstützung angeboten. Da es sich um ein privates Gebäude handelt, können wir allerdings nur bedingt selbst aktiv werden."

Die anstehende Versteigerung sieht das Stadtoberhaupt als Chance: "Wir hoffen, dass sich ein Eigentümer findet, der bereit ist, die nötigen Investitionen zu stemmen. Wir wünschen uns für die Stadtentwicklung, dass aus der Turmpassage wieder ein attraktiver Anlaufpunkt in der Innenstadt wird."

Titelfoto: Uwe Meinhold

Mehr zum Thema Zwickau: