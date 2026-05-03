Halter missbraucht Pferd sexuell, doch sächsische Justiz stellt Strafverfahren ein

Zwickau - Es sind widerwärtige Taten: Der Halter eines Pferdes soll sich im Landkreis Zwickau mehrere Male an dem Tier sexuell vergangen haben. Während laut einer Tierschutzorganisation Tausende Protestmails an das Veterinäramt gesendet wurden, bleibt die Stute noch immer bei ihrem Besitzer. Grund: die Rechtslage.

Ein Pferdehalter im Landkreis Zwickau soll sich mehrfach sexuell an einer Stute vergangen haben. (Symbolfoto) © 123rf/crprin

Laut Samara Eckardt (35) von Team Tierschutz wurde der Mann mehrmals heimlich gefilmt, wie er sexuelle Handlungen an "Lotta" (Name von Team Tierschutz geändert) vornahm.

Daraufhin wurde das Material dem Zwickauer Veterinäramt zugespielt. "Der Landkreis Zwickau nimmt die erhobenen Vorwürfe sehr ernst", so Kreis-Sprecher Sebastian Brückner (36).

Laut Tierschutzgesetz muss der Mann dem Pferd "aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden" zufügen - in dem Fall könnte dem Besitzer eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren blühen.

Der Haken: "Ein derartiger Befund konnte nach einer tierärztlichen Einschätzung vorliegend nicht erhoben werden", so Oberstaatsanwältin Ines Leonhardt (54) auf TAG24-Nachfrage.

Die Folge: Das Strafverfahren wurde eingestellt.