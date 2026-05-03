Halter missbraucht Pferd sexuell, doch sächsische Justiz stellt Strafverfahren ein

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Widerlich! Ein Mann soll im Landkreis Zwickau ein Pferd sexuell missbraucht haben. Doch die Justiz stellte das Strafverfahren ein.

Von Robert Preuße

Zwickau - Es sind widerwärtige Taten: Der Halter eines Pferdes soll sich im Landkreis Zwickau mehrere Male an dem Tier sexuell vergangen haben. Während laut einer Tierschutzorganisation Tausende Protestmails an das Veterinäramt gesendet wurden, bleibt die Stute noch immer bei ihrem Besitzer. Grund: die Rechtslage.

Ein Pferdehalter im Landkreis Zwickau soll sich mehrfach sexuell an einer Stute vergangen haben. (Symbolfoto)
Ein Pferdehalter im Landkreis Zwickau soll sich mehrfach sexuell an einer Stute vergangen haben. (Symbolfoto)  © 123rf/crprin

Laut Samara Eckardt (35) von Team Tierschutz wurde der Mann mehrmals heimlich gefilmt, wie er sexuelle Handlungen an "Lotta" (Name von Team Tierschutz geändert) vornahm.

Daraufhin wurde das Material dem Zwickauer Veterinäramt zugespielt. "Der Landkreis Zwickau nimmt die erhobenen Vorwürfe sehr ernst", so Kreis-Sprecher Sebastian Brückner (36).

Laut Tierschutzgesetz muss der Mann dem Pferd "aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden" zufügen - in dem Fall könnte dem Besitzer eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren blühen.

DDR-Kult lebt weiter! Wieder mehr Trabis auf Deutschlands Straßen
Zwickau DDR-Kult lebt weiter! Wieder mehr Trabis auf Deutschlands Straßen

Der Haken: "Ein derartiger Befund konnte nach einer tierärztlichen Einschätzung vorliegend nicht erhoben werden", so Oberstaatsanwältin Ines Leonhardt (54) auf TAG24-Nachfrage.

Die Folge: Das Strafverfahren wurde eingestellt.

Samara Eckardt (35) von Team Tierschutz kämpft dafür, dass die Stute nicht weiter bei ihrem Besitzer bleibt.
Samara Eckardt (35) von Team Tierschutz kämpft dafür, dass die Stute nicht weiter bei ihrem Besitzer bleibt.  © Team Tierschutz gGmbH
Das Landratsamt nimmt die Vorwürfe sehr ernst, sagt Sprecher Sebastian Brückner (36).
Das Landratsamt nimmt die Vorwürfe sehr ernst, sagt Sprecher Sebastian Brückner (36).  © Landratsamt Zwickau

Landratsamt erhält über 15.000 Protestmails

Die Tierschutzorganisation Team Tierschutz macht mit Symbol-Zeichnungen auf den Fall aufmerksam.
Die Tierschutzorganisation Team Tierschutz macht mit Symbol-Zeichnungen auf den Fall aufmerksam.  © Zeichnung: Team Tierschutz

Laut geltender Rechtssprechung handelt es sich bei den perversen Handlungen lediglich um eine Ordnungswidrigkeit, diese wurde daher wieder an das Landratsamt Zwickau übergeben.

Mittlerweile wurden über 15.000 Protestmails an das Amt verschickt.

Ziel ist, die Behörden zum Handeln zu bewegen: "In meinen Augen müssen sie ihren Job machen", so Samara.

Zwickau will Ortsumgehung nach Jahren zu Ende bauen
Zwickau Zwickau will Ortsumgehung nach Jahren zu Ende bauen

Die Stute wurde mittlerweile von ihrem Besitzer abgeholt - die Stallinhaberin hatte dem perversen Pferdeliebhaber Stallverbot erteilt.

Wie es dem Tier aktuell geht, ist unklar.

Titelfoto: Bildmontage: Team Tierschutz, 123rf/crprin

Mehr zum Thema Zwickau: