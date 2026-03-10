"Holiday on Ice" zurück in Zwickau: Kino der Träume auf dem Glatteis

Zwickau - "Holiday on Ice" ist zurück in Zwickau - und diesmal wird die Eisfläche zur Kinoleinwand. Von Donnerstag bis Sonntag gastiert die neue Show "Cinema of Dreams" ("Kino der Träume") in der Stadthalle, die inzwischen Sparkassen-Arena heißt (Tickets ab 42 Euro).

"Das Publikum soll mit dem richtigen Gefühl nach Hause gehen": Der Ukrainer Andrii Kokura (23) ist der Star bei Holiday On Ice 2026. © imago images/Sports Press Photo

Für die erfolgreichste Eiskunstlauf-Revue ist es ein vertrautes Pflaster: Schon mehr als 20-mal machte die weltberühmte Produktion in der Muldestadt Station. Auch diesmal werden wieder Tausende Besucher erwartet.

"Cinema of Dreams“ ist dabei eine Premiere in der langen Geschichte von "Holiday on Ice". Zum ersten Mal erzählt die Show eine durchgehende Geschichte. Im Mittelpunkt steht ein junger Filmemacher, der sich auf eine Reise durch die Welt des Kinos begibt.

Starläufer der neuen Show ist der ukrainische Eiskunstläufer Andrii Kokura (23). "Ich kannte die Revue schon lange. Es ist eine der ikonischsten Produktionen im Eiskunstlauf", sagt der Hauptdarsteller.

Seine Rolle als Regisseur in der Show hat sogar persönliche Parallelen. "Neben dem Eiskunstlauf arbeite ich auch als Filmemacher. Ich habe einen Videopodcast gegründet und einen Film produziert, der international auf Festivals lief“, erzählt er.