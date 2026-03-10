"Holiday on Ice" zurück in Zwickau: Kino der Träume auf dem Glatteis
Zwickau - "Holiday on Ice" ist zurück in Zwickau - und diesmal wird die Eisfläche zur Kinoleinwand. Von Donnerstag bis Sonntag gastiert die neue Show "Cinema of Dreams" ("Kino der Träume") in der Stadthalle, die inzwischen Sparkassen-Arena heißt (Tickets ab 42 Euro).
Für die erfolgreichste Eiskunstlauf-Revue ist es ein vertrautes Pflaster: Schon mehr als 20-mal machte die weltberühmte Produktion in der Muldestadt Station. Auch diesmal werden wieder Tausende Besucher erwartet.
"Cinema of Dreams“ ist dabei eine Premiere in der langen Geschichte von "Holiday on Ice". Zum ersten Mal erzählt die Show eine durchgehende Geschichte. Im Mittelpunkt steht ein junger Filmemacher, der sich auf eine Reise durch die Welt des Kinos begibt.
Starläufer der neuen Show ist der ukrainische Eiskunstläufer Andrii Kokura (23). "Ich kannte die Revue schon lange. Es ist eine der ikonischsten Produktionen im Eiskunstlauf", sagt der Hauptdarsteller.
Seine Rolle als Regisseur in der Show hat sogar persönliche Parallelen. "Neben dem Eiskunstlauf arbeite ich auch als Filmemacher. Ich habe einen Videopodcast gegründet und einen Film produziert, der international auf Festivals lief“, erzählt er.
Seit Montag laufen Aufbauarbeiten
Hinter den Kulissen ist der Aufwand riesig. Seit Montag wird in der Arena aufgebaut.
Produktionsleiter Peter "Kushel" Koschmieder (53) koordiniert die Arbeiten. Sie laufen nach Plan: "Wir sind nicht im Zeitverzug", sagt er. Insgesamt 13 Trailer sind mit Technik und Kulissen nach Zwickau gerollt. Zwei davon transportieren das Eis-Equipment, elf weitere die riesige Bühnen- und Videotechnik. Mehr als 40 Aufbauhelfer arbeiten derzeit in der Halle.
"Die Bühne und die Kulisse sind wie ein altes Kino gestaltet", erklärt Koschmieder. Wenn morgen die erste Show beginnt, ist für den Produktionsleiter der stressigste Teil vorbei. "Ich bin froh, wenn alles unter Dach und Fach ist und funktioniert."
Titelfoto: PR