Kita-Schließung stellt Eltern vor Probleme

Limbach-Oberfrohna - Die Betreuungs-Einrichtung Bona Vita schließt eine ihrer Kindertagesstätten. Die Kita an der Waldenburger Straße in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) soll im September 2027 dichtmachen - bei Eltern sorgen die Pläne für Frust und große Unsicherheit.

Michelle Reimann (30, v.l.n.r), Cindy Simmel und Rafael Fees vom Elternrat sind nicht erfreut über die Schließungspläne. © Kristin Schmidt

Seit der Information durch den Träger herrscht Aufruhr. Der Elternrat will die Schließung am liebsten verhindern. Mutter Cindy Simmel (32) erinnert sich gut an ihre Entscheidung für die Einrichtung: "Die Kita ist nicht kernsaniert, aber das Konzept hat mich überzeugt."

Ihr Sohn fühlt sich dort wohl. "Ich bekomme Ärger, wenn ich ihn zu früh abhole", sagt sie lachend. Doch nun steht ein Wechsel bevor - für viele Kinder eine schwierige Umgewöhnung.

Geschäftsführer Helge Walter begründet die Schließung mit sinkenden Kinderzahlen. 18 Kinder wechseln in die Grundschule. Gerade sechs bis sieben neue Kinder würden nachkommen.

Bei einer Kapazität von 55 Plätzen wäre die Kita künftig nur noch knapp halb belegt. "Da ist der Betrieb einfach nicht wirtschaftlich", so Walter.