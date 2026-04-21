REWE investiert 10 Millionen Euro in Zwickau: Supermarkt eröffnet im historischen Klinkerbau

Zwickau - Alte Mauern, neuer Alltag: In das historische Krankenstift an der Bahnhofstraße in Zwickau zieht bald wieder Leben ein. Ende Oktober 2026 wird nach aktuellem Plan ein neuer REWE-Markt eröffnen.

Bald beginnt der Innenausbau im denkmalgeschützten Krankenstift (bald REWE) an der Zwickauer Bahnhofstraße. © Sven Gleisberg

Der Rohbau steht, jetzt geht es an den Innenausbau, an Elektrik, Heizung und die Außenanlagen. REWE investiert rund zehn Millionen Euro in das Projekt, die markante Fassade des denkmalgeschützten Gebäudes (erbaut 1841 bis 1843) bleibe erhalten.

Für den künftigen Marktleiter Sebastian Schubert (47) ist das kein Laden wie jeder andere. Der Vogtländer übernimmt ein Objekt mit Geschichte - und mit ordentlich Wucht. Auf knapp 1800 Quadratmetern sollen später bis zu 20.000 Artikel angeboten werden.

Rund 50 Mitarbeiter arbeiten dann hier. Etwa 20 davon kommen aus dem früheren REWE-Markt in Zwickau-Neuplanitz, der im vergangenen Sommer schließen musste. Schubert macht keinen Hehl daraus, dass ihn diese Aufgabe nicht kaltlässt: "Eine große Mitarbeiterzahl, die auch mir Respekt einflößt."