Neue Oldtimer fürs August Horch Museum

Zwickau - Ab sofort sind im August Horch Museum in Zwickau neue Exponate sowie eine überarbeitete Ausstellung zu sehen.

Ein Foto von der Horch-350-Pullman-Limousine aus dem Jahr 1952 mit der damaligen Besitzerin. © Repro: Sven Gleisberg

Zwei neue Leihgaben stellt die Audi AG aus Ingolstadt dem Museum dauerhaft zur Verfügung. Dabei handelt es sich zum einen um einen Horch 10/50 PS Phaeton aus dem Jahr 1925. Dieser steht nun am Platz der bisherigen Horch-375-Pullman-Limousine von 1930 und vervollständigt die Chronologie der Ausstellung, da er ein Bindeglied zwischen den Modellen der 1910er- und 1930er-Jahre ist.

Die zweite Leihgabe ist ein Wanderer-W11-Pullman-Landaulet aus dem Jahr 1929 und eine Rarität. "Er ist sehr selten und wurde nach 1930 so gut wie gar nicht mehr gebaut", sagt Kurator André Meyer (41).

Der Grund liege in der schwierigen Bauweise. "Es ist einmalig, dass wir ein Landaulet zeigen können", betont Meyer.

Einen neuen Platz bekam zudem die Horch-350-Pullman-Limousine, deren Herkunftsgeschichte inzwischen umfassend erforscht wurde.

Einst 1928 in Zwickau gefertigt, ist der lange Weg nach Norwegen zurück nach Deutschland in die Nähe von Koblenz und schließlich wieder nach Zwickau vollständig dokumentiert. 2007 nahm das Museum den Wagen in seinen Bestand auf und kehrte damit nach fast 80 Jahren in seine Geburtsstadt zurück.