Saufkumpan in Zwickau getötet: Lange Haft für Messerstecher

Zwickau - Er tötete seinen Saufkumpan Petro H. (36) mit einem Messerstich ins Herz: Dafür wurde Alexander M. (68) am Mittwoch wegen Totschlags zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.

Alexander M. (68) muss für mehr als fünf Jahre ins Gefängnis. © Uwe Meinhold

Während Alexander M. zunächst geschwiegen hatte, räumte er vor dem Zwickauer Landgericht die Messerattacke ein – berief sich dabei jedoch auf Notwehr.

Dieser Version erteilte das Schwurgericht eine Absage: "Im Rahmen der Beweisaufnahme konnten keine objektiven Anhaltspunkte dafür festgestellt werden, dass Petro H. den Angeklagten mit einer Bierflasche angegriffen hatte", so eine Gerichtssprecherin.