Saufkumpan in Zwickau getötet: Lange Haft für Messerstecher

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Alexander M. (68) tötete seinen Saufkumpan mit einem Messer. Dafür wurde er nun vom Zwickauer Landgericht verurteilt.

Von Robert Preuße

Zwickau - Er tötete seinen Saufkumpan Petro H. (36) mit einem Messerstich ins Herz: Dafür wurde Alexander M. (68) am Mittwoch wegen Totschlags zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.

Alexander M. (68) muss für mehr als fünf Jahre ins Gefängnis.
Alexander M. (68) muss für mehr als fünf Jahre ins Gefängnis.  © Uwe Meinhold

Während Alexander M. zunächst geschwiegen hatte, räumte er vor dem Zwickauer Landgericht die Messerattacke ein – berief sich dabei jedoch auf Notwehr.

Dieser Version erteilte das Schwurgericht eine Absage: "Im Rahmen der Beweisaufnahme konnten keine objektiven Anhaltspunkte dafür festgestellt werden, dass Petro H. den Angeklagten mit einer Bierflasche angegriffen hatte", so eine Gerichtssprecherin.

Ergebnis des Prozesses: Alexander bekam fünf Jahre und drei Monate Haft aufgebrummt – als strafmildernd wertete das Gericht, dass der Angeklagte die Tat gestand und nicht vorbestraft ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Titelfoto: Uwe Meinhold

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