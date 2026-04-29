Saufkumpan in Zwickau getötet: Lange Haft für Messerstecher
Zwickau - Er tötete seinen Saufkumpan Petro H. (36) mit einem Messerstich ins Herz: Dafür wurde Alexander M. (68) am Mittwoch wegen Totschlags zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.
Während Alexander M. zunächst geschwiegen hatte, räumte er vor dem Zwickauer Landgericht die Messerattacke ein – berief sich dabei jedoch auf Notwehr.
Dieser Version erteilte das Schwurgericht eine Absage: "Im Rahmen der Beweisaufnahme konnten keine objektiven Anhaltspunkte dafür festgestellt werden, dass Petro H. den Angeklagten mit einer Bierflasche angegriffen hatte", so eine Gerichtssprecherin.
Ergebnis des Prozesses: Alexander bekam fünf Jahre und drei Monate Haft aufgebrummt – als strafmildernd wertete das Gericht, dass der Angeklagte die Tat gestand und nicht vorbestraft ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Titelfoto: Uwe Meinhold