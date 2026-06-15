Hier könnt Ihr in Zwickau kostenlos Filme unter freiem Himmel schauen

Zwickau - Filme unter freiem Himmel genießen - und das im Herzstück der Zwickauer Altstadt. Vom 2. bis 5. Juli macht das " TAG24 -Sommerkino" Station auf dem Hauptmarkt und verwandelt den Platz in ein Open-Air-Kino.

In diesem Jahr findet das Sommerkino auf dem Hauptmarkt, direkt neben dem Rathaus statt. © Kristin Schmidt

"Das ist ein besonderer Flair", TAG24-Verkaufsleiter Marko Pentke (51) und hofft auf Stimmung. Vorteilhaft zudem: Der Hauptmarkt liegt zentral und ist gut angebunden.

Auf der etwa 50 Quadratmeter großen Leinwand flackern insgesamt acht Filme.

"Es stehen zwei Vorstellungen pro Tag auf dem Programm: um 16 Uhr ein Familienfilm und um 19.30 Uhr ein Blockbuster oder Filmklassiker."

Los geht es am Donnerstag mit dem Abenteuerfilm "Ein Minecraft Film" (2025) und dem Actiondrama "F1" (2025).

Weitere Highlights sind unteren "Aladdin" (2019), "Lilo & Stitch" (2025) und "Dirty Dancing" (1987).

Pentke bittet Besucher, kein Essen und Trinken mitzubringen, dafür einen Campingstuhl.

"Mit einer Decke auf Pflasterstein ist es eventuell etwas unbequem." Der Eintritt ist frei.