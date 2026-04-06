Spritpreis-Schock: Ist der Elektro-Lkw jetzt die Alternative?

Zwickau - Die extrem hohen Spritpreise machen Elektro-Laster trotz einer Reihe von Nachteilen immer attraktiver. Bei einer Zwickauer Spedition ist die rollende Alternative zum Verbrenner bereits im Dauereinsatz.

Trucker Uwe Lenk lädt seinen Elektro-Laster auf dem Firmengelände der Zwickauer WP-Spedition. Bis zu zweieinhalb Stunden nimmt das in Anspruch. © David Hammersen/dpa

Kraftfahrer Uwe Lenk ist von seiner Tour nach Hessen zurück, nun parkt er seinen Lkw auf dem Gelände der Zwickauer WP Spedition. Die drastisch gestiegenen Dieselpreise kümmern ihn wenig.

"Es ist ein ganz anderes Fahren", schwärmt Lenk. Nicht nur, dass das Schalten wegfalle. "Er fährt viel leiser und hat viel mehr Kraft. Du gibst Gas und bis zu 800 PS sind sofort da."

Neun der 350 Lastwagen der Spedition fahren rein elektrisch. Der erste E-Lkw wurde Ende 2023 in Betrieb genommen, erzählt Fuhrparkleiter Mike Henniger.

Trotz etwa doppelt so hohem Anschaffungspreis rechneten sich die Fahrzeuge dank eigener Ladesäulen und der Mautbefreiung, sagt er.