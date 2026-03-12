Vorbereitung auf Saison: Sachsenring erneuert seine Rennstrecke

Oberlungwitz - Wo sonst Autos oder Motorräder fahren, wird aktuell gewerkelt und gebaut: Auf dem Sachsenring bei Oberlungwitz ( Landkreis Zwickau) werden in Vorbereitung auf die kommende Saison zwei Streckenabschnitte erneuert. Dabei geht es auch um die Sicherheit der Fahrer.

Hier werden neue Wasserrinnen verlegt. © Andreas Kretschel

Beim Ausgang "Omega" wird seit zweieinhalb Wochen auf einer Strecke von circa 30 Metern der Grünstreifen befestigt. Hinzu kommt, dass auch auf der "Sachsenkurve" (vorletzte langgezogene Linkskurve) der Grünstreifen herausgenommen und befestigt werden muss. Hier umfassen die Umbauarbeiten eine Länge von circa 130 Metern.

Die geschätzten Baukosten für das Projekt: "300.000 Euro, wovon 165.000 Euro vom Land gefördert werden", erklärt der Geschäftsführer Ruben Zeltner (67). Dabei müssen sich die Arbeiter sputen, bis Anfang April soll alles fertig sein.

Grund: "Da muss jetzt alles fertig gemacht werden, ab Ostern beginnt die Rennstrecken-Saison."