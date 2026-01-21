VW stellt Zukunfts-Plan vor: So geht es mit dem Standort in Zwickau weiter

Zwickau - Der Autobauer Volkswagen will ab 2030 jährlich bis zu 15.000 Fahrzeuge am Standort Zwickau zerlegen und aufbereiten.

Im Zwickauer VW-Werk sollen ab 2030 jährlich bis zu 15.000 Fahrzeuge zerlegt und aufbereitet werden. © Jan Woitas/dpa

Nachdem das Werk beim Umstieg auf E-Autos Pionier im Konzern gewesen sei, übernehme es nun erneut eine Vorreiterrolle, sagte VW-Sachsen-Chef Danny Auerswald. "Jetzt erschließen wir den wichtigen Geschäftsbereich der Kreislaufwirtschaft."

Dazu wird Volkswagen den Angaben zufolge bis zu 90 Millionen Euro investieren und 1000 Arbeitsplätze sichern. Das Land Sachsen fördert das Vorhaben mit rund 10,8 Millionen Euro.

Künftig sollen in Zwickau Fahrzeuge zerlegt werden, um einzelne Bauteile zum Beispiel für Gebrauchtwagen erneut zu verwenden. Auch sollen Rohstoffe zurückgewonnen werden.

"Damit wird Volkswagen unabhängiger vom weltweiten Rohstoffhandel, verringert den CO2-Fußabdruck der Fahrzeuge und schafft neue Geschäftsmodelle", erläuterte der Verantwortliche für den Bereich Kreislaufwirtschaft, Andreas Walingen.

Die Demontage von Fahrzeugen soll in den kommenden Jahren schrittweise hochgefahren werden. Dazu seien Umbauten nötig und es werde in neue Anlagen und KI-Anwendungen investiert, hieß es. Dieses Jahr sollen die ersten 500 Fahrzeuge zerlegt werden, ab 2027 werde die Zahl Stück für Stück steigen.