Goldschakal reißt fast 100 Schafe und Lämmer! Droht Sylt der Jagd-Tourismus?

Rechtlich möglich sei es, dass sich Jägerinnen und Jäger mit einer schriftlichen Genehmigung des zuständigen Jagdpächters an der Jagd auf der Nordseeinsel beteiligen.

Mit den rund 20 bis 30 ehrenamtlichen Sylter Jägern, die sich auf der rund 99 Quadratkilometer großen Insel aktiv an der Jagd nach dem Goldschakal beteiligen, stünden ausreichend Jäger zur Verfügung. "Noch mehr Leute sind hier nicht nötig." Ruhige Bereiche seien für die nächtliche Jagd essenziell.

"Es haben sich Leute gemeldet, aber das wird nicht in Anspruch genommen - wir wollen hier keinen Jagd-Tourismus", sagte der stellvertretende Kreisjägermeister Nordfrieslands, Manfred Uekermann (65).

Seit dem 19. Mai hat das Tier auf der Insel 90 Schafe und Lämmer gerissen. Das Landesamt für Umwelt in Schleswig-Holstein erteilte daraufhin eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung zum Abschuss. Sie gilt seit dem 5. Juni und endet am 31. Juli. Es wäre der erste bestätigte Abschuss eines Goldschakals in Deutschland, wie es vom Deutschen Jagdverband (DJV) heißt.