10.000 Kilometer und 10 Länder: Deutsche Extremsportlerin startet Lebensprojekt

Heidelberg - Zahlreiche Langläufe hat die Extremsportlerin Tanja Braun (49) bereits hinter sich. Nun wagt sie sich an ein Mammutprojekt!

Insgesamt zehn Wüsten will Tanja Braun durchlaufen. © Manuel Meyer/dpa-tmn/dpa

In den kommenden Jahren möchte die 49-Jährige den "Global Desert Race" laufen, wie sie auf ihrer Webseite ankündigte. Dabei werden zehn Länder durchquert und 10.000 Kilometer zurückgelegt.

Mitte Februar bricht die Abenteurerin laut Angaben des SWR nach Zagora in Marokko auf. Dort will die Wüstenläuferin innerhalb von zwei Wochen 1000 Kilometer in der Sahara zurücklegen.

Alle lebensnotwendigen Dinge trägt die Heidelbergerin auf dem Rücken. Rund acht Kilogramm wiegt der Rucksack, inklusive drei Liter Wasser. Da sie insgesamt jedoch 15 Liter Wasser pro Tag benötigt, wird sie von einem ortskundigen Führer regelmäßig mit Flüssigkeit versorgt.

Tanjas Laufgeschichte begann nach einem Burnout im Jahr 2009. Die Läufe in der teils über 50 Grad heißen Wüste startete die 49-Jährige vor etwa sechs Jahren.

"Meine Ultraläufe verbinden mich tief mit meinem Körper und meinen Stärken und alles, was ich mir vorstellen kann, kann Realität werden, wenn ich es wirklich will", erklärt sie auf ihrer Webseite.