Olympia-Reiter suspendiert, weil er Pferd mehrfach schlug: Seine Reaktion ist fragwürdig

Australien - Reiter Heath Ryan (66), der Australien 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking vertrat, ist vom nationalen Dachverband für Reitsport in Australien suspendiert worden. Der Grund: Er hat ein Pferd mehrfach geschlagen.

Heath Ryan (66) ist seit vielen Jahren professioneller Reiter. © Screenshot/Facebook/Ryan Horses

Wie unter anderem ABC News berichtet, ist in den vergangenen Tagen ein schockierendes Video aufgetaucht. In dem 30-Sekunden-Clip ist zu sehen, wie Ryan in einer Reithalle auf einem Pferd sitzt und rund 40 Mal mit der linken Hand zuschlägt.

Auf Facebook ließ der 66-Jährige die Aufnahmen nicht unkommentiert und äußerte sich in einem langen Posting zu dem Vorfall.

Demnach sei das Video zwei Jahre alt und von einem "unglücklichen Ex-Mitarbeiter" gepostet worden. Das Pferd, auf dem Ryan saß, heiße Nico und sei "schon immer ein Problemkind gewesen".

Nicos ehemaliger Besitzer habe einen Unfall mit dem Tier gehabt, der dazu führte, dass Pferd und Reiter in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Auf dem Weg zu einem Abdecker (Tierkadaverbeseitigung) sei der sechs Jahre alte Hengst bei Ryan abgesetzt worden und er habe sich "dem Pferd gegenüber verpflichtet gefühlt, nachzuschauen, ob es noch zu retten sei".