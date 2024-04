Hoher Sieg, aber Coach Seamon sieht noch Arbeit bei den Monarchs!

Dresden - "Wir werden das einen Tag lang genießen und dann beginnen wir mit der Arbeit für das erste Saisonspiel in zwei Wochen", erklärte Headcoach Greg Seamon (68) nach dem 30:7-Sieg seiner Dresden Monarchs im Testspiel gegen die Straubing Spiders.

Headcoach Greg Seamon (68) sieht bei den Monarchs bis zum Saisonstart in zwei Wochen noch einige Arbeit. © Lutz Hentschel

Allzu große Zufriedenheit wollte der US-Amerikaner nicht aufkommen lassen. Das Ergebnis gegen den ambitionierten GFL-Konkurrenten aus dem Süden klingt deutlich, zumal der Großteil der ersten Reihe nur in den ersten beiden Vierteln zum Einsatz kam.



Da fielen auch drei der vier Touchdowns durch die drei Neuen Jordi Torrededia (21), Ethan Janto (23) und Ricky Smalling (25) zum 20:0. Alle jeweils bedient von Neu-Quarterback Brock Domann (25).

Aber die ersten beiden Extrapunkte gingen aufgrund eines schlechten Snaps schon schief, deswegen gab's nach dem dritten Touchdown auch noch die erfolgreiche Two-Point-Conversion durch Smalling.

"Ich bin mit der Einstellung der Jungs zufrieden", so Seamon. "Wir sind in der glücklichen Lage, aus diesem Spiel alle Dinge zu erkennen, an denen wir arbeiten müssen. Es ist sicherlich noch ein langer Weg, bis alle Dinge gut sind."

Doch auch die zweite Reihe punktete. Tobias Höschele (25) auf Pass von Marvin Schöne (21) und der neue zweite Kicker Sandro Hauswald (26) machten den Endstand nach der Pause perfekt.