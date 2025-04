Monarchs-Generalprobe wird zum Stresstest

Zumal die Monarchs in Rostock erstmals auch ihren GFL-Kader testen wollen. Neu-Quarterback Justin Miller (27) und seine Kollegen sollen sich die notwendige Spielpraxis und Sicherheit holen, die sie spätestens zwei Wochen später beim Saisonauftakt ebenfalls auswärts in Hildesheim benötigen.

Die Rostock Griffins, vergangene Saison immerhin Zweiter in der GFL2 Nord, haben zur "Battle of the East" geladen.

2019 gab's das letzte Testspiel zwischen den Monarchs (in Gold) und den Griffins. © Lutz Hentschel

Die große Bühne vor heimischem Publikum am 11. Oktober, das GFL-Finale im Rudolf-Harbig-Stadion. Dafür braucht es ein eingespieltes Team und keine Verletzungssorgen.

Daher ist davon auszugehen, dass Miller & Co. in Rostock nicht über die volle Distanz und das letzte Risiko gehen werden.

Seamon geht es um ein sauberes Spiel: "Ich möchte fehlerfreien Football sehen, keine Turnover in der Offense oder geblockte Punts wegen schlechter Protection in den Special Teams. Ich will auch keine verpassten Tackles in der Defense sehen, sodass ihr Quarterback frei herumlaufen kann. Es gibt also jede Menge Punkte und Aspekte, die weniger mit dem Gegner als mit unserem eigenen Spiel zu tun haben."

Beim 23:13 im ersten Testspiel gegen Zweitligist Leipzig Lions gab's noch zu viele Fehler, trotzdem gab es ein paar Spieler, "die sich in den Fokus gespielt haben. Die werden auch in Rostock ihre Chance bekommen."