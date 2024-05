Monarchs-Quarterback Domann hat Bock aufs Zocken

Dresden - Endlich geht es wieder los. Am morgigen Samstag (19 Uhr) starten die Dresden Monarchs bei den Paderborn Dolphins in die neue GFL-Saison. Neu-Quarterback Brock Domann (25) kann es kaum noch erwarten. Der US-Amerikaner will endlich auch auf dem Rasen zocken - erklärt er im TAG24-Interview.