Zu Gast beim Ex: Lyles will die Monarchs stürzen

Dresden - Man kennt sich. 43-Mal standen sich die Dresden Monarchs und die New Yorker Lions Braunschweig in einem Pflichtspiel gegenüber - und der Quarterback der Lions trug vergangene Saison noch das königliche Trikot.

Vergangene Saison sorgte Karé Lyles (27, l.) bei den Monarchs für Punkte. © Lutz Hentschel

Karé Lyles (27) half letztes Jahr bei den Monarchs aus, als sie dringend einen Spielmacher brauchten.

Brock Domann (26) war gesperrt, sein US-amerikanischer Landsmann ersetzte ihn drei Spiele und trat dann wieder ohne zu murren zurück ins zweite Glied.

"Das war eine große Erfahrung, meinen Teil bei den Monarchs beizutragen. Natürlich willst du als Profi auf dem Platz stehen. Aber es war mein Job, das zu tun, was am besten für das Team ist. Ich war nur kurz da, hatte aber zu allen eine tolle Beziehung", so Lyles im Monarchs-Podcast "MNRX Cast".

Am Samstag (16 Uhr) sind die Monarchs zu Gast im Eintracht-Stadion, wollen dort die Tabellenführung der Nordstaffel verteidigen. Alle vier Saisonspiele haben die Königlichen gewonnen, Braunschweig nur zwei seiner drei.