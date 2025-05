Riesige Vorfreude auf Saisonstart: Monarchs in "einer sehr guten Verfassung"

Dresden - "Die Pre-Season war sehr produktiv. Aber all die Arbeit machst Du für diesen einen Moment, wenn es endlich losgeht", erklärt Headcoach Greg Seamon (69) voller Vorfreude auf den Start der GFL-Saison. Die Dresden Monarchs müssen am Samstag (16 Uhr) bei den Hildesheim Invaders ran.

Monarchs-Coach Greag Seamon (69) kann das erste Saisonspiel kaum erwarten. © Lutz Hentschel

Für Seamon und sein Team wird es der erste "starke Test" auf dem Weg in den GFL Bowl am 11. Oktober im Rudolf-Harbig-Stadion.

"Wir haben jetzt fünf Wochen Training und Meetings hinter uns. Das Team hat richtig gute Arbeit geleistet. Physisch sind wir in einer sehr guten Verfassung", so der US-Amerikaner. "Natürlich hat noch nie ein Coach behauptet, dass sein Team schrecklich ist. Aber was ich wirklich glaube: Wir sind athletischer und schneller als vor einem Jahr."

Erstmals seit 2019 müssen die Königlichen wieder auswärts in Hildesheim ran. Damals gab's einen 31:14-Erfolg, der auch in diesem Jahr nicht unrealistisch wäre. Vergangene Saison trennte man sich im Halbfinale 27:13, in der Hauptrunde hieß es 45:16.

"Hildesheim hat ein paar gute Neuzugänge in seinen Kader integriert. Ihr Quarterback ist schon sehr lange dort, kennt das System in- und auswendig. Das ist eine Herausforderung für uns", warnt Seamon.