Hall & Co. suchen noch "den Kleber" für die Monarchs-Defense

Dresden - Mit schlechter Laune gewinnt man keine Meisterschaften, dennoch herrschte die bei einigen Defense-Spielern der Dresden Monarchs am Samstag nach dem 41:35 (21:14)-Erfolg gegen die Kiel Baltic Hurricanes augenscheinlich.

Deshon Hall (24, r.) bekam PJ Settles (28, l.) einfach nicht zu fassen. © Lutz Hentschel

Ganz vorn dabei Lamonte McDougle (26) und Deshon Hall (24), die Kiels Quarterback PJ Settles (28) einfach nicht zu stoppen bekamen, weswegen D-Line-Coach Marcus Donner nach dem achten Saisonsieg im achten Spiel noch einmal an den Spaß auf dem Platz erinnerte.

"Klar gibt es Aufs und Abs, gerade wir als Defense würden uns wünschen, wenn da weniger Punkte gegen uns auf der Anzeigetafel stehen würden. Aber es macht Spaß, zu gewinnen", erklärte dann auch Hall.

Der US-amerikanische D-Liner hat mit den Monarchs ein klares Ziel vor Augen, weiß aber sicherlich auch, dass diese Defense gegen den starken Titelverteidiger Potsdam Royals (361:78 Punkte in neun Spielen) so einige Probleme bekommen würde.

"Ich habe mein ganzes Leben hart gearbeitet, um einen Titel zu gewinnen. Jetzt spiele ich in einem Team, das definitiv die Klasse dazu hat", so Hall.

"Wir müssen aber in der Defense mehr an unserer Geschlossenheit arbeiten. In der Offense sieht man, wie das gehen kann. Aber als Defense müssen wir noch den Kleber finden, der uns zusammenbringt."

Mit Sebastian Huber (25), Brayan Carbonell (22) und McDougle wurden noch drei neue Spieler für die Defense geholt. Vor allem Letzterer soll eine entscheidende Rolle einnehmen und seinen Landsmann unterstützen.

"Ich hoffe es. Er nimmt schon einigen Druck von meinen Schultern, was man dann hoffentlich auch im nächsten Spiel sehen kann. Kiel war einfach hart für jeden", machte Hall klar.