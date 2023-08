So geht es dem verletzten Baum vor dem Topspiel der Monarchs

Dresden - Es ist das absolute Topspiel der regulären GFL-Saison: Am Samstag sind die Potsdam Royals bei den Dresden Monarchs zu Gast. Dresdens Footballer wollen gegen den stärksten Verfolger Platz eins der Tabelle festigen. Doch David Baum (23) kann da nur zuschauen.

Das Hinspiel war mit 59:45 ein echtes Punktespektakel . Ähnlich wird es wohl auch morgen an der Bärnsdorfer Straße zu gehen.

Und damit auch die Play-offs festgezurrt. Morgen ab 15 Uhr sollen dann die punktgleichen Royals das zweite Mal in dieser Saison geschlagen werden, um die Tabellenführung ordentlich festzuzurren.

"Mir war aber schnell klar, dass es keinen Sinn hat da lange drüber nachzudenken. Beim American Football kann immer was passieren, jetzt muss man das Beste daraus machen. Immerhin war es noch ein wichtiges Play und wir haben das Spiel gewonnen."

Austin Mitchell (24, l.) und Dylan Moghaddam (24, r.) hatten mit zwei weiteren Teamkollegen im Auto einen Unfall. © Lutz Hentschel

"Das wird das Spiel schlechthin! Im Hinspiel hat unsere Offense stark performt. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht wieder so sein sollte. Die Defense ist auch immer stärker geworden. Zu Hause zu spielen ist auch immer ein Vorteil", analysiert Baum.

Doch er prognostiziert auch: "Es wird sicherlich nervenaufreibend!"



Könnte also sein, dass es im Krankenhaus in Berlin etwas lauter wird. "Zum Glück gibt es hier freies W-Lan, natürlich schau ich es mir an", verspricht Baum.

Eigentlich wollte er seine Kollegen von der Seitenlinie aus unterstützen, doch die Schwellung am rechten Fuß ist "leider noch nicht weit genug runter und ich kann erst nach der OP das Krankenhaus verlassen. Ich darf mich nicht groß bewegen. Einmal aufstehen am Tag ist das höchste der Gefühle."

Zum Glück sind diese Woche auch nicht noch mehr Ausfälle dazugekommen. Denn am Dienstag verpassten Narrio Walks (23), Austin Mitchell (24), Dylan Moghaddam (24) und Angelo Druck (21) die Vormittagseinheit aufgrund eines Autounfalls.

Das Fahrzeug der Spieler wurde von einem anderen erwischt und war nicht mehr fahrtauglich. Den vier Akteuren ist aber nichts passiert.