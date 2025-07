Fans, aufgepasst! Flag-Football-WM kommt nach Düsseldorf

Alles in Kürze

Bei der Flag-Football-WM in Düsseldorf im kommenden Jahr werden die 16 besten Nationalmannschaften der Frauen und Männer gegeneinander antreten. © Alina Grünky/dpa

Das Turnier findet vom 13. bis 16. August 2026 im eigens für die Sportart konzipierten Komplex im Stadtteil Garath statt, wie der Football-Weltverband (IFAF) bekannt gab.

Die erstmals in Deutschland ausgetragene WM gilt als bedeutender Schritt auf dem Weg zur Olympia-Premiere der Sportart bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles, bei der sechs Männer- und Frauenteams um Medaillen kämpfen.

In Düsseldorf treten die 16 besten Nationalteams der Männer und Frauen an, die sich noch in diesem Jahr über vier Kontinentalturniere qualifizieren müssen.

"Dies wird eine bahnbrechende Ausgabe der Flag-Football-Weltmeisterschaften, ein Meilenstein für den Sport und für unsere globale Gemeinschaft", sagte IFAF-Präsident Pierre Trochet laut Mitteilung. Düsseldorf sei mit seiner Football-Tradition und den Fans ein "außergewöhnlicher" Austragungsort für die Weltmeisterschaften.