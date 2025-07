Traurige Gewissheit: Bergunglück kostet Laura Dahlmeier (†31) das Leben

Ex-Biathlon-Star Laura Dahlmeier (†31) ist tot. © Matthias Balk/dpa

Das teilte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mit.

Dahlmeier war am Montagmittag (Ortszeit) bei der Besteigung des Laila Peak auf rund 5700 Metern Höhe Opfer eines Steinschlags geworden und abgestürzt. Ihre Seilpartnerin Marina Krauss war unverletzt geblieben und hatte absteigen können, während die 31-Jährige schwer verletzt auf dem Berg zurückblieb.

Laut Krauss war Dahlmeier nach dem Sturz noch am Leben, sie hatte noch mit ihr sprechen können. Die Bergung gestaltete sich allerdings extrem schwierig, erst nach mehr als zwei Tagen erreichten Rettungsteams die Ex-Biathletin - zu spät für die zweimalige Olympiasiegerin.

Erst am Dienstagmorgen hatte ein Rettungshubschrauber die Gegend überhaupt überfliegen können, weil das Gebiet, in dem Dahlmeier unterwegs gewesen war, so abgeschieden liegt.

Anhaltende Steinschlaggefahr, schlechtes Wetter und Dunkelheit sorgten dafür, dass sich erst am Mittwochmittag Bergrettungsteams zu Fuß auf den Weg machen konnten und dann den traurigen Fund machten.

Teil des Rettungsteams war auch der Weltklasse-Bergsteiger Thomas Huber, der 2023 das Vorwort von Dahlmeiers Buch "Wenn ich was mach, mach ich's gscheid" verfasste.