Kurz vor Super Bowl: Vater von NFL-Star Patrick Mahomes verhaftet

Tyler (USA) - Es war nicht das erste Mal! Der Vater des Football-Star-Quarterbacks Patrick Mahomes (28) wurde anscheinend verhaftet. Grund soll mal wieder Alkohol am Steuer gewesen sein ...

Der aktuelle Fall wäre nun bereits mindestens der dritte dieser Art gewesen. Und das auch noch so kurz vor dem wichtigen Spiel des Sohnemanns.

Bereits in der Vergangenheit hätte der 54-Jährige Ärger mit Beamten bekommen - aufgrund von Trunkenheit am Steuer. 2019 hätte ein Gericht ihn bereits zu 40 Tagen Gefängnis verknackt.

Nach seiner Verhaftung hätte man seine Kaution auf 10.000 US-Dollar (umgerechnet knapp 9280 Euro) festgesetzt. Angaben zufolge kam Mahomes Senior jedoch bereits am darauffolgenden gestrigen Sonntag wieder frei.

Demnach sei Patrick Mahomes Sr. (54) am Samstagabend (Ortszeit) in Tyler im US-Bundesstaat von der Polizei gestoppt worden.

Dies berichtete das US-Portal TMZ unter Berufung auf Justiz-Informationen. Auch die Nachrichtenagentur Associated Press berichtete über den Fall.

In knapp einer Woche (in der Nacht zum Montag, dem 12. Februar) steht sein Junge mit den Kansas City Chiefs im diesjährigen Super Bowl in Las Vegas (Nevada). Dort muss der Vorjahressieger gegen die San Francisco 49ers ran. Hoffentlich bewahrt zumindest der 28-jährige Football-Profi einen kühlen Kopf.