Großes Football-Fest mit NFL-Stars: Hier startet jetzt die Flaggen-Jagd

Die New England Patriots haben am Samstag zwei Flag-Football-Felder in Düsseldorf eröffnet und ein großes Fest mit 2000 Besuchern gefeiert.

Von Florian Mentele

Düsseldorf - Spaß mit Flaggen! American Football erfreut sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Um das volle Potenzial hierzulande auszuschöpfen, feierten nun sogar die New England Patriots ein großes Familienfest in Düsseldorf, bei dem ein harmloserer Ableger der Vollkontakt-Sportart im Fokus stand.

Die New England Patriots haben in Düsseldorf zwei Flag-Football-Felder eröffnet. © New England Patriots/D.Sports/NFL Knapp 2000 Menschen pilgerten am Samstag in den Stadtteil Garath, wo der sechsfache NFL-Champion seine ersten beiden Flag-Football-Felder in der Bundesrepublik eröffnete. Die Variante des Ballspiels mit dem Leder-Ei funktioniert eigentlich größtenteils wie das Original, nur werden die Gegner nicht per Tackle, sondern durch das Herausziehen einer Flagge aus dem Gürtel gestoppt. Körperkontakt ist nicht erlaubt. "Mit der offiziellen Eröffnung der Flag Felder machen wir den nächsten großen Schritt, um American Football in Deutschland und Düsseldorf konsequent und erfolgreich weiterzuentwickeln", freute sich Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller (54, CDU) über das Engagement der US-Franchise aus Foxborough. Dresdner Eislöwen Große Trauer! Eishockey-Weltmeister und Ex-Trainer der Dresdner Eislöwen ist tot Mit am Start war auch reichlich NFL-Prominenz. So reisten mit Marcus Jones (26) und Cole Strange (26) erstmals zwei aktive Profis außerhalb der Saison zu einem Event in Deutschland. Außerdem gaben sich die beiden früheren Patriots-Spieler Markus Kuhn (38) sowie Sebastian Vollmer (40) die Ehre, nach Letzterem wurde sogar eines der Flag-Football-Felder benannt. Der frühere Offensive Tackle gewann zweimal den Super Bowl mit New England.

Sebastian Vollmer (40, M.) und Markus Kuhn (38, r.) besuchten die Eröffnung am Samstag in Düsseldorf. © New England Patriots/D.Sports/NFL

Knapp 2000 Menschen feierten ein herrliches Football-Fest. © New England Patriots/D.Sports/NFL