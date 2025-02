Super Bowl 2025: Alles, was du wissen musst, um heute Nacht mitreden zu können!

In der Nacht zu Montag steigt in den USA der Super Bowl. Für alle, die nicht regelmäßig American Football schauen, gibt es hier ein paar Infos.

Von Maximilian Haupt New Orleans (USA) - In der Nacht zu Montag (0.30 Uhr/RTL und DAZN) steigt in den USA wieder der Super Bowl! Für alle, die nicht regelmäßig American Football schauen, aber trotzdem mitreden wollen, gibt es hier ein paar Infos.

Wer trifft aufeinander?

Die Kansas City Chiefs spielen gegen die Philadelphia Eagles. © Maximilian Haupt/dpa Die Kansas City Chiefs spielen gegen die Philadelphia Eagles. Die Chiefs sind Titelverteidiger und haben sogar die Chance, den Super Bowl zum dritten Mal in Serie zu gewinnen. Das gab es noch nie in der NFL. Beide Teams standen sich schon vor zwei Jahren gegenüber. Damals verspielten die Eagles eine Zehn-Punkte-Führung und verloren am Ende 35:38. Super Bowl Flitzer, Rekorde, Verletzungen und Taylor Swift: So lief der Super Bowl Die Chiefs sind bei den Buchmachern leichter Favorit, erwartet wird ein enges Spiel zweier sehr guter Mannschaften.

Warum reden alle von Threepeat?

Threepeat ist ein Wortspiel aus den englischen Worten für "Three" (Drei) und "Repeat" (Wiederholen). Die Chiefs wären das erste NFL-Team, das den Super Bowl dreimal in Serie gewinnen könnte. Den Begriff hat sich der ehemalige Trainer der Los Angeles Lakers, Pat Riley, Ende der 80er sogar schützen lassen. Mit den Lakers verpasste er damals zwar den dritten Titel in der NBA, hat seither aber gutes Geld verdient durch Lizenzrechte und nutzt diese nach eigenen Angaben vor allem, um seine Stiftung zu finanzieren.

Welche Namen sollte ich kennen, um mitreden zu können?

Patrick Mahomes: Der 29-Jährige ist der Quarterback der Kansas City Chiefs und der wichtigste Spieler beim Titelverteidiger. Mahomes dirigiert die Offensive und hat mit seinen Leistungen in den großen Spielen der vergangenen Jahre für ein nahezu unerschütterliches Selbstvertrauen seiner Mitspieler gesorgt - nach dem Motto: Wenn es hinten raus eng wird, können wir uns auf ihn und seine Ideen verlassen.

Patrick Mahome (rechts, 29) ist der Quarterback der Kansas City Chiefs © Charlie Riedel/dpa/AP

Travis Kelece: Die Nummer 87 der Chiefs ist die liebste Anspielstation von Patrick Mahomes und auf seine Art der Thomas Müller des American Football - er findet Räume, die andere nicht erkennen. Außerdem ist er in einer Beziehung mit Pop-Superstar Taylor Swift und deswegen auch oft Thema in den US-Medien, wenn es gar nicht in erster Linie um Football geht.

Travis Kelce (35) ist die liebste Anspielstation von Patrick Mahomes und mit Pop-Star Taylor Swift (35)zusammen. © Emily Curiel/TNS via ZUMA Press Wire/dpa

Jalen Hurts: Der Quarterback der Philadelphia Eagles war schon vor zwei Jahren dabei, als die Eagles eine Zehn-Punkte-Führung gegen die Chiefs noch aus der Hand gaben und Super Bowl LVII 35:38 verloren. Hurts ist in seinem Spiel nicht so spektakulär wie Mahomes, als Läufer für die Verteidigung der Chiefs aber eine Gefahr. Außerdem ist er zentraler Bestandteil des sogenannten "Tush Push", bei dem ihn seine Mitspieler für kurze Distanzen einfach nach vorn schieben.

Jalen Hurts (26) ist der Quarterback der Philadelphia Eagles. © Matt Rourke/dpa

Saquon Barkley: Barkley war vor zwei Jahren noch nicht im Kader der Eagles, er kam erst vor dieser Saison zum Team - und hat sich zum wichtigsten Offensiv-Spieler entwickelt. Mehr als 2000 Yards erlief der Runningback mit dem Ball in der Hand, wie er seine Gegenspieler aussteigen lässt oder abschüttelt ist mitunter aberwitzig. Unvergessen: Im November sprang er über einen Gegner - rückwärts.

Saquon Barkley (28) ist einer der wichtigsten Offensiv-Spieler. © Matt Slocum/AP/dpa

Wo findet der Super Bowl statt?

Gastgeberstadt für den 59. Super Bowl ist New Orleans - schon zum zwölften Mal findet das wichtigste Saisonspiel in der Stadt im US-Bundesstaat Louisiana statt. Der Superdome im Herzen der Stadt ist am Sonntag (Ortszeit) zum achten Mal das Stadion, in dem gespielt wird. Gut einen Monat nach dem Terroranschlag im beliebten Viertel French Quarter sind die Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt auf höchster Stufe.

Gastgeberstadt für den 59. Super Bowl ist New Orleans. © Reed Hoffmann/AP/dpa

Wer tritt in der Halbzeit auf?