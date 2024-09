Todes-Drama um Football-Talent! 18-Jähriger kollabiert auf Platz und stirbt

Port Sankt Joe (USA) - Er war erst 18, hatte sein ganzes Leben noch vor sich! Die Football -Gemeinde in den Vereinigten Staaten trauert um einen verheißungsvollen Spieler.

In den Vereinigten Staaten ist ein 18-jähriger Football-Spieler nach einem Zusammenbruch auf dem Platz verstorben. Für den Schüler kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © 123RF/lacroix2007

Chance Gainer, Footballer der Port Sankt Joe Highschool im US-Bundesstaat Florida, ist am vergangenen Freitag nach einem Zusammenbruch während einer Partie in Bristol verstorben.

Nach übereinstimmenden Medienberichten sackte der Wide Receiver und Defensive Back während eines Spiels an der Liberty County Highschool zu Boden, blieb regungslos liegen.

Rettungskräfte eilten dem Zwölftklässler umgehend zur Hilfe. Doch alle Bemühungen, das Leben des Teenagers zu retten, schlugen fehl.

Gainer, der erst letzten Monat seinen 18. Geburtstag gefeiert hatte, sei kurz nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus in der Nähe für tot erklärt worden. Das bestätigte die Schulleiterin Sissy Godwin am Samstag gegenüber dem US-amerikanischen Funknetz National Public Radio.