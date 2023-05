Aufstrebender MMA-Star (†21) kommt bei Autounfall ums Leben

MMA-Kämpferin Shalie Lipp wurde nur 21 Jahre alt. © Bildmontage: Instagram/shalielipp (Screenshot)

Nur wenige Tage, bevor sie ihren nächsten Kampf antreten wollte, geschah der Verkehrsunfall auf der östlichen Fahrspur der Interstate 94.

Laut Minnesota State Patrol krachte der Chevrolet Malibu, in dem die 21-Jährige als Beifahrerin saß, mit einem Jeep Cherokee zusammen.

Shalie Lipp war offenbar als einzige Unfallbeteiligte nicht angeschnallt, weshalb sie bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt wurde. Alle anderen Insassen überlebten.

Die junge Influencerin hatte sich gerade für ein Duell in der Kent Freeman Arena in Detroit Lakes vorbereitet. Laut Daily Star trainierte sie an der Academy of Combat Arts in Fargo, North Dakota.

Shalie ist die Tochter des regional bekannten Sportmoderators Rollie Lipp und galt als herausragende Athletin, die an der Perham High School in Minnesota als Leichtathletin glänzte. Durch ihr Talent beim Turnen und Boxen entdeckte sie schnell die Kampfsportart Mixed Martial Arts (MMA) für sich.

Die Sportlerin verbrachte den größten Teil des Aprils in Thailand, um für ihren bevorstehenden Kampf zu trainieren, und war erst kürzlich nach Amerika zurückgekehrt, um ihr Training abzuschließen.