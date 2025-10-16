Aggro-Attacke auf Sanitäter: Polizei nimmt Sportler-Pärchen fest
Bologna (Italien) - Sportler-Paar in Arrest: Basketball-Star Luca Vildoza (30) und seine Frau, die serbische Volleyballerin Milica Tasić (25), sind nach einer Attacke auf Sanitäter im italienischen Bologna festgenommen worden.
Dem üblen Angriff vorausgegangen sei nach übereinstimmenden Angaben mehrerer Medien ein Blaulicht-Einsatz im Nordwesten des Stadtzentrums.
Offenbar verärgert darüber, dass dem im Auto sitzenden Argentinier ein Fahrzeug des Rettungsdienstes den Weg versperrte, habe der Spieler des Erstligisten Virtus Bologna zunächst angefangen, die Einsatzkräfte mit der Lichthupe unter Druck zu setzen. Dabei habe der 30-Jährige seiner Wut lautstark Luft gemacht, die Retter wüst bepöbelt.
Bei den Beschimpfungen soll es allerdings nicht geblieben sein. Denn wie unter anderem "Il Resto del Carlino" berichtet, sei die Situation im weiteren Verlauf noch weiter eskaliert.
Nachdem der Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht nämlich losfuhr, habe Vildoza laut der Tageszeitung versucht, die Sanitäter mit dem Abbremsen zum Anhalten zu zwingen.
Basketballer Vildoza soll 54-jährige Sanitäterin am Hals gepackt haben
Als sie schließlich anhielten und ausstiegen, um ihn nach dem Grund für das Vorgehen zu fragen, sollen der Profi und dessen Partnerin, die er im Juli dieses Jahres geheiratet hatte, völlig durchgedreht sein.
So habe Vildoza eine Sanitäterin (54) zunächst angeschrien, ehe er sie am Hals gepackt habe. Seine fünf Jahre jüngere Lebensgefährtin soll die 54-jährige Frau ebenfalls attackiert haben, sie dabei an den Haaren gezogen haben.
Nach dem Eintreffen der zur Hilfe geeilten Polizei klickten dann die Handschellen. Das mutmaßliche Brutalo-Pärchen wurde festgenommen und auf die Wache gebracht, wo es nach einer Untersuchung die Nacht verbringen musste.
Gegen beiden wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Das Paar äußerte sich zu dem Vorfall nicht.
Titelfoto: Screenshot/Instagram,milicatasic12