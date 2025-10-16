Aggro-Attacke auf Sanitäter: Polizei nimmt Sportler-Pärchen fest

Bologna (Italien) - Sportler -Paar in Arrest: Basketball-Star Luca Vildoza (30) und seine Frau, die serbische Volleyballerin Milica Tasić (25), sind nach einer Attacke auf Sanitäter im italienischen Bologna festgenommen worden.

Verbrachten eine Nacht auf der Polizeiwache: Luca Vildoza (30) und Milica Tasić (25). © Screenshot/Instagram,milicatasic12

Dem üblen Angriff vorausgegangen sei nach übereinstimmenden Angaben mehrerer Medien ein Blaulicht-Einsatz im Nordwesten des Stadtzentrums.

Offenbar verärgert darüber, dass dem im Auto sitzenden Argentinier ein Fahrzeug des Rettungsdienstes den Weg versperrte, habe der Spieler des Erstligisten Virtus Bologna zunächst angefangen, die Einsatzkräfte mit der Lichthupe unter Druck zu setzen. Dabei habe der 30-Jährige seiner Wut lautstark Luft gemacht, die Retter wüst bepöbelt.

Bei den Beschimpfungen soll es allerdings nicht geblieben sein. Denn wie unter anderem "Il Resto del Carlino" berichtet, sei die Situation im weiteren Verlauf noch weiter eskaliert.

Nachdem der Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht nämlich losfuhr, habe Vildoza laut der Tageszeitung versucht, die Sanitäter mit dem Abbremsen zum Anhalten zu zwingen.