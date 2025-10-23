Transfer-Hammer: FC-Bayern-Basketballer holen NBA-Star Dinwiddie

München - Bei den Dallas Mavericks steht Spencer Dinwiddie (32) als Guard auf dem Court. Oder besser: stand. Denn der FC Bayern München hat am Donnerstag eine echte Transfer-Überraschung geliefert.

Spencer Dinwiddie (32, M.) – hier im Einsatz gegen die LA Clippers – hatte gut 620 Einsätze in der NBA. © Michael Owens / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Demnach soll der 1,98 Meter große Ex-Laker ab sofort an der Isar zum Einsatz kommen.

Das gab die Basketball-Abteilung am Donnerstagnachmittag bekannt. Ob er weiterhin seine Nummer 26 behalten wird, ist nicht klar.

Die Nummer wäre allerdings im aktuellen Kader frei.

Dinwiddie gilt zwar unter Fans und Beobachtern als Spieler mit leichten Leistungsschwankungen. Wird aber allgemein als guter Verteidiger geschätzt.

Damit ist dem amtierenden BBL-Champion aus München ist ein absoluter Coup gelungen. Und sie haben eine neue Waffe für einen möglichen "Threepeat", also dem dritten Titel in Folge.