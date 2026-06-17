17.06.2026 06:01 Wer macht das Rennen in der Basketball-Bundesliga? Alba im dritten Duell gegen Bayern

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Nach dem überraschenden Auswärtssieg von Alba Berlin beim FC Bayern München geht die Finalserie der Basketball-Bundesliga an diesem Mittwoch weiter.

Von Manuel Schwarz

Berlin/München - Nach dem überraschenden Auswärtssieg von Alba Berlin beim FC Bayern München geht die Finalserie der Basketball-Bundesliga an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/Dyn) in der Hauptstadt weiter. Das zweite Spiel in der Finalserie gegen Bayern München entschied Alba Berlin überraschend für sich. © Matthias Stickel/dpa Nach zwei Duellen in München steht es in der Serie 1:1. Wer Partie Nummer drei für sich entscheidet, ist also nur noch einen Erfolg vom Titel entfernt. Die Münchner streben nach dem erstmaligen Threepeat ihrer Vereinshistorie, also drei Meistererfolgen nacheinander. Für Alba wäre ein Endspieltriumph gegen den mit Welt- und Europameistern wie Andreas Obst (29) gespickten Dauerrivalen aus Bayern ein immenser Coup. Die vierte Begegnung ist für Freitag erneut in der Berliner Max-Schmeling-Halle geplant.

Titelfoto: Matthias Stickel/dpa