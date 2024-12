Adventsserie soll halten! Im Dezember zeigen die Titans ihr wahres Gesicht

Dresden - Zündet man ein neues Lichtlein an, fahren die Titans einen Sieg ein. Zum dritten Advent feierte das Team von Fabian Strauß (31) den dritten Sieg in Serie und hat sich endgültig im Mittelfeld der ProA festgesetzt.

Georg Kupke (22, M.) & Co. sind im Dezember nicht zu stoppen. © Lutz Hentschel

Nach dem Gesetz der Serie gibt's am vierten Advent bei den Merlins Crailsheim den vierten Sieg am Stück. Da sollte es auch nicht ins Gewicht fallen, dass die Partie erst einen Tag später am Montag (19.30 Uhr) stattfindet.

Viel mehr dagegen die Schwere der Aufgabe. "Das ist schon eine sehr athletische und offensivstarke Mannschaft.

Gerade der athletische Teil gehört zur Ligaspitze. Deswegen sind sie offensiv sehr dominant", erklärt der Titans-Coach.

Trotzdem ist der Tabellennachbar schlagbar. Sieben Siegen stehen sechs Niederlagen gegenüber. Bei den Titans ist die Bilanz genau umgedreht. Doch die Elbriesen kommen mit richtig breiter Brust in den Nordosten Baden-Württembergs - und mit einem Plan.