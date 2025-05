Titans holen neuen Trainer: Er soll die Elbriesen wieder aufbauen

"Mit Valentino Lott haben wir unseren Wunschkandidaten als neuen Cheftrainer der 1. Mannschaft gewinnen können. Er kennt bereits das Programm sowie das Umfeld seit Jahren. Ihm sind alle Abläufe bekannt, was uns gerade in der aktuellen Situation zugutekommt, da er keine Einarbeitungszeit benötigt", erklärte Titans-Präsident Jan Wolf.

Fabian Strauß (32) musste die Titans nach dem Abstieg verlassen. © Lutz Hentschel

"Zuerst müssen wir natürlich daran arbeiten, gewisse Strukturen aufrechtzuerhalten und wir wollen auch dafür sorgen, dass die Mannschaft kein komplett neues Gesicht bekommt", so der Übungsleiter.

Mit der 2. Mannschaft erreichte der Coach zuletzt die Playoffs in der 1. Regionalliga Südost, zudem sicherte er mit der U19 den Klassenerhalt in der NBBL.

Auch in der ProB stand Lott bereits an der Seitenlinie: Nach seiner Ausbildung beim SC Kemmern und Stationen in Gotha und Erfurt heuerte er für anderthalb Jahre beim BBC Coburg an.