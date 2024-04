Auch ohne Sieg: Titans beenden Saison mit Feuerwerk

Tanner Graham (l.) drehte in seinem letzten Spiel für die Titans noch einmal richtig auf. © Lutz Hentschel

Grayson Murphy nahm im letzten Angriff acht Sekunden vor Schluss die Last auf sich, ließ den ersten Sieg in Gießen aber liegen.

Er erwischte sicherlich nicht seinen besten Tag, ein anderer glänzte dafür umso mehr:

Tanner Graham drehte in seinem letzten Spiel für die Titans noch einmal richtig auf, hatte bereits zur Pause 21 Punkte auf dem Konto.

Wer weiß, was drin gewesen wäre, hätte der Kanadier auch in den Abschnitten drei und vier noch so performt. Da kamen aber nur noch sechs Punkte dazu.

In einem unfassbar rasanten Tempo ging es über die 40 Minuten auf und ab. Dresden im dritten Viertel erstmals wieder vorn (23., 60:57 Lucien Schmikale), daraufhin wechselte die Führung im 30-Sekunden-Takt.