Auswärtsfahrt mit Highlight: Dresden Titans besuchen den BVB

Zwischen den beiden Spielen in Bochum und Düsseldorf geht es für die Titans-Spieler zum Fußball nach Dortmund. © imago/eibner

Play-off-Platz acht ist drei Siege entfernt. Doch um den wirklich noch zu erreichen, müssten die Elbriesen ihre Auswärtsbilanz mächtig aufpolieren. Denn nur drei der zehn Saisonsiege wurden auf fremden Parkett geholt.

Das Schöne aber ist, an diesem Wochenende gibt es gleich zwei Möglichkeiten für die Bilanz-Korrektur. Am heutigen Freitag (19.30 Uhr) sind Dresdens Basketballer in Bochum gefordert. Bereits am Sonntag (16 Uhr) geht's bei den Giants Düsseldorf weiter.