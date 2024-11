Doppelspieltag als Wendepunkt für die Titans? "Die Jungs ackern"

Dresden - Sein emotionaler Appell wurde nicht erhört, auch diese Woche gab's für Fabian Strauß (31) keinen Neuzugang. Doch auch ohne glaubt der Coach der Dresden Titans , dass seine Korbjäger an diesem Doppelspieltag den Bock umstoßen können.

Titans Coach Fabian Strauß (31, M.) will seine Spieler noch mehr unterstützen. © Lutz Hentschel

Heute (19 Uhr) müssen die Titans beim direkten Abstiegs-Konkurrenten BBC Bayreuth ran, ehe am Sonntag (16 Uhr) das Heimspiel gegen die Gladiators Trier ansteht - ein richtungsweisendes Wochenende?

"Uns ist allen klar, um was wir gerade spielen. Ich habe das vorausgesagt, daher ist es für mich nicht wichtig, über welche Richtung wir sprechen. Mir ist wichtig, dass wir die nächsten Schritte machen und uns endlich mal belohnen. Jede Mannschaft in der ProA ist schlagbar, wenn du entsprechend auftrittst. Wir müssen es nur wollen und zeigen", so Strauß.

Nach sechs Niederlagen hintereinander ist das Selbstvertrauen der Titanen sichtlich angekratzt.

Deswegen musste ein reinigendes Gewitter her - ähnlich der vergangenen Saison, als es sieben Niederlagen in Serie hagelte. Eine teaminterne Aussprache am Montag soll die Köpfe freigemacht haben.