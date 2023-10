Doppelspieltag steht an: Richtungsweisende Spiele für die Titans!

Dresden - Ein Doppelspieltag, der für die Titans vielleicht schon richtungsweisend ist. Geht's hoch in der Tabelle oder müssen sich die Dresdner mit dem unteren Mittelfeld zufriedengeben? Die Partien am heutigen Freitag um 19.30 Uhr in der Margon Arena gegen Nürnberg und am Sonntag (17 Uhr) in Kirchheim werden die Antwort geben.