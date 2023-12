Starkes erstes Viertel ebnet Erfolg: Dresden Titans besiegen Münster!

Dresden - Eingefroren war in der Margon Arena nur die Technik, zumindest vor dem Spiel. Die Dresden Titans hingegen liefen sofort heiß. Mit einem unglaublichen Startviertel legten sie zeitig den Grundstein für den Erfolg. Vor 2513 Fans hieß es gegen den Tabellennachbarn Baskets Münster 93:69 (56:41). Ein Statement-Sieg!

Till Isemann (l.) und seine Kollegen erwischten einen Start nach Maß. © Lutz Hentschel

Sieben von acht Dreiern fanden in den ersten zehn Minuten den Weg in die Reuse - Sahne! Die Dresdner konnten anfangs machen, was sie wollten. Münster hatte keine Antwort.

35 Punkten erzielten die Titans im ersten Viertel. "Wenn wir so treffen wie im ersten Viertel, dann ist es schwer, gegen uns zu gewinnen", sagte Lucien Schmikale nach der Partie.

"Haltet das Tempo hoch", forderte Coach Fabian Strauß von seinen Jungs. Das taten sie in auch bis zur Pause. Mit einem sicheren 56:41 ging es in die Kabine - erneut flogen fünf Dreier in den Korb.

Aus dieser kamen die Dresdner allerdings etwas behäbiger. Der Gast aus NRW gab Gas, der Gastgeber agierte nur halbherzig in der Defensive. Bis auf 52:60 (25.) kam Münster ran.

Die Sachsen strafften sich aber wieder, Schmikale mit einem Dreier sorgte für die Entkrampfung. "Wir haben da in der Defensive etwas liegen lassen, aber wir ziehen unsere Energie aus der Offensive", so Schmikale.