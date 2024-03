Nach vier Siegen am Stück: Titans-Coach Strauß liebäugelt noch mit den Play-offs!

Bochum - 13 Siege haben die Titans auf dem Konto, vier davon zuletzt hintereinander. Damit spielen Dresdens Korbjäger auch nächste Saison in der ProA. Doch auch für die nähere Zukunft hat sich das Team von Fabian Strauß (31) noch einiges vorgenommen.

Das Hinspiel am 2. Spieltag gewannen die Titans um Lukas Zerner (23, l.) gegen Bochum hoch mit 106:82. © Lutz Hentschel

"Klassenerhalt ist nur für die Coaches und das Management interessant, damit du für die nächste Saison planen kannst. Als Coaches haben wir uns da bei dem Thema etwas mehr Druck gemacht", gibt der Trainer zu.

"Aber als Mannschaft haben wir uns Anfang des Jahres andere Ziele gesetzt. Davon wollen wir noch ein paar abstreichen."



Mindestens Platz neun soll es nach den verbleibenden sieben Partien sein, besser aber wäre noch Platz acht und die Play-offs! Strauß: "Ich will gerne mit den Jungs noch die Play-offs erreichen und von einer anderen Mannschaft den Traum zerstören. Platz neun ist das Mindestziel."

Auf dem - einen Rang vor den Titans - liegt aktuell der BBC Bayreuth, wo die Titanen in zwei Wochen gastieren. Zunächst geht es aber nach Bochum. Beim 15. am Samstag (ab 19 Uhr) ist das Strauß-Team Favorit. Logisch, dass der fünfte Sieg hintereinander her soll.

Doch Strauß warnt vor dem VfL: "Bochum darfst du nicht ins Laufen kommen lassen. Die sind ja völlig verrückt, was das Tempo und die Dreier betrifft." Ähnlich wie sein Team, das mit 36,5 Prozent (292 von 800 Versuchen) noch immer die beste Dreierquote der Liga besitzt. Bochum liegt auf Platz sechs (34,6 Prozent).