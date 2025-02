Dresden Titans gelingt tolle Aufholjagd nach Horror-Hälfte

Bochum - Den Ausflug am Samstag zum Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund haben sich die Dresden Titans redlich verdient! Nach der ersten Hälfte nicht, danach aber definitiv.

Die nahmen mit einem 11:2-Lauf in drei Minuten dankend an, doch Daniel Kirchner 2,3 Sekunden vor Schluss mit dem 78:78 von ganz weit draußen und in der zweiten Overtime mit den wichtigen Punkten zum Sieg.