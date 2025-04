Dresden Titans: Zeit, um Abschied zu nehmen - aber von wem?

Dresden - Sportlich geht es um rein gar nichts mehr, trotzdem könnte es am Samstagabend in der Margon Arena äußerst emotional werden. Beim letzten Heimspiel der Dresden Titans heißt es Abschied nehmen.

Titans-Coach Fabian Strauß (32) will, dass seine Jungs ein letztes Mal zusammen Spaß haben. © Lutz Hentschel

Das Team von Fabian Strauß (32) geht nach dem letzten Spiel in der ProA gegen die Kirchheim Knights (19.30 Uhr) in die Sommerpause. So wie es in dieser Spielzeit zusammengestellt war, wird es sicherlich nicht mehr nächstes Jahr zusammenkommen. Wie es nächste Saison weitergeht, ist noch unklar.

Bei den Elbriesen konnte sich in den vergangenen Tagen niemand zu den Planungen für die nächste Spielzeit äußern. Gerüchte machen die Runde, bestätigen kann oder will die niemand.

"Unser Ziel ist es, dass unsere Fans ein letztes Mal Spaß haben können", erklärt Titans-Coach Strauß in der Vereinsmitteilung vor dem Abschlussspiel.