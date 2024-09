Titans-Boss Born von öffentlichem Tauziehen um Margon Arena "überrascht"

Titans-Geschäftsführer Michael Born (56) will den Basketball in Dresden noch attraktiver machen. © Steffen Füssel

"Wir hatten in der letzten Saison eine ordentliche Steigerung in den Zahlen, auch was die Sozialen Medien und die Streaming-Zahlen betrifft. Noch ist die Halle nicht oft genug komplett voll. Klar, dass das unser Ziel ist. Wir wollen den Basketball in Dresden noch attraktiver machen", erklärt Geschäftsführer Michael Born (56).

"Wir versuchen natürlich auch, uns auf kaufmännischer Seite besser aufzustellen. Wir sind auf einem guten Weg, ohne natürlich jetzt plötzlich große Reichtümer anhäufen zu können. Aber wir versuchen, uns weiterzuentwickeln."

2178 Fans strömten durchschnittlich in der vergangenen Saison in die Margon Arena, um die Korbjäger aus der Landeshauptstadt in der ProA zu unterstützen. Einige mehr sollen es in dieser Saison werden. Und in den nächsten Jahren?

Die Volleyballer des Dresdner SC verkündeten zuletzt öffentlich, dass "der Gesamt-DSC interessiert ist, die Margon Arena zu übernehmen" und diese dank Erbbaurecht von der Stadt übertragen zu bekommen.